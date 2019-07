Miks teekannud tilguvad, röstsai kõrbeb ja elektripirnid helendavad

See on raamat kõigile uudishimulikele inimestele, keda huvitab meid ümbritsev hämmastav ja intrigeeriv maailm.

«Argielu teadus» valgustab selle tõdesid läbi teaduse vaatevinkli. Selgub, et teadusmõtte tippudeni jõudmiseks ei peagi tingimata kihutama süvakosmosesse või põrgatama aatomeid superkiirendis, sest nii palju huvitavat – ja kasulikku – leidub siinsamas, argipäevas. (Kui näiteks tead, et röstri sees on isoleerimata ja pinge all spiraalid, lahendad kinnijäänud röstsaia probleemi puidust pannilabida, mitte elektrit juhtiva metallnoaga.)