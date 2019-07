Miks meile meeldib oma lemmikraamatuid üha uuesti lugeda?

Chicago Ülikoolis tehti uuring, mis näitas, et tegelikult võib juba kogetu uuesti kogemine olla sama põnev kui esimesel korral. Uuringu juhi Ed O’Brieni selgitusel võib millegi nägemine, lugemine ja külastamine olla palju vähem igav, kui inimesed kipuvad arvama.

O’Brieni meeskond tegi katse, kus paluti inimestel külastada muuseumis teadusnäitust. Inimesed pidid seejärel hindama, kui palju neile see väljapanek meeldis ja kas nad sooviks seda uuesti näha. Katsealused oletasid, et teistkordsel külastamisel ei ole näitus enam nii huvitav. Need aga, kes läksid uurija palvel uuesti näitusele, nautisid seda ka teisel korral sama palju kui esimesel korral. Teisisõnu alahindasid muuseumikülastajad seda, kui meeldiv kogemus neid ees ootab, edastab The Atlantic.

Muuseumid on heaks näiteks, miks võib tuttav kogemus olla isegi nauditavam kui uus. O’Brieni sõnul võib olla esimesel korral kogu infot inimesel raske hallata, mistõttu on teine kord tema jaoks lihtsam ja «kergemini seeditav». Lisaks võib olla, et esimesel korral jäi inimestel midagi põnevat kahe silma vahele.

Teises katses vaatasid katsealused Netflixist filmi, mis neile võiks meeldida. Järgmisel päeval vaatas osa neist seda uuesti. Taas kord ei osanud inimesed enne korduvvaatamist arvata, et juba nähtud filmi uuesti vaatamine võiks olla nii meeldiv kogemus, nagu see oli.

Uuringud on näidanud, et enamasti otsivad inimesed uusi kogemusi arvates, et juba tuttav võib olla igav. Vahel ei pruugi see aga sugugi tõele vastata, sest vana lemmik pakub sageli sama suurt naudingut nagu esimesel korral. Kõige paremini teavad seda muidugi lapsed, kes hea meelega nõuavad just sellist meelelahutust, mida nad juba peast teavad. Väikelapsed võivad korduvalt vaadata samu multikaid ja nõuda vanematelt iga õhtu ühte ja sama muinasjuttu.