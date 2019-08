Kodutu mees avas kasutatud raamatute poe inimestele, kel pole kuhugi minna

70-aastane Leonidas Koursoumis jäi kodutuks Kreeka majanduskriisi ajal. 2012. aastal kaotas ta oma töö kirjastajana ja jäi peagi ka kodust ilma. Kes võtaks nii vana mehe tööle? Leonidas avastas, et selliseid inimesi ei olegi.

Raamatupoele leidis Leonidas ajutise ruumi tänu anonüümsele heategijale. Praegu on poes umbes 50 000 raamatut. Inimesed ostavad poest uut lugemist ja toovad oma vanad raamatud müüki.

Leonidasel on veelgi suuremad plaanid ja ta tahab varsti teise poe avada, et veelgi rohkem kodutuid aidata. Viimastel aastatel on Kreekas plahvatuslikult kasvanud kodutute inimeste arv nii kreeklaste kui välismaalaste seas.