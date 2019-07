Raamatuküla perenaine Imbi Paju: 20 aastat tagasi midagi sellist kusagil ei toimunud

Raamatuküla annab välja kirjanduspreemiat, mille on saanud näiteks Eeva Park ja Vahur Afanasjev. See, kes saab preemia tänavu, selgub festivalil. Preemiaks on kunstnik Lilli-Krõõt Repnau graafiline teos ja graafiliselt kujundatud aukiri.

Tänavusel festivalil räägivad oma uutest raamatutest Rootsis paguluses kasvanud Helga ja Enn Nõu. «Enn Nõu on öelnud, et pagulaseestlased hakkasid kohe paguluses kirjastusi looma. Kirjandus ja kirjanik olid pühad mõisted, mille ümber inimesed kogunesid, et vaimu ja mälu hoida,» räägib Paju.