KAS TEADSID? ⟩ «Lolita» autoril Vladimir Nabokovil oli ainulaadne hobi

1940. aastaks oli Nabokov avaldanud üheksa venekeelset ja ühe ingliskeelse raamatu ning tegi New Yorgis kaastööd Ameerika loodusloomuuseumile. Aasta hiljem hakkas ta tööle Harvardi Ülikooli võrdleva zooloogia muuseumis, kus võis päevas kuni 14 tundi pühenduda liblikate joonistamisele. Yale’i Ülikool on avaldanud tema illustratsioonide kogumiku «Fine Lines».

The New Yorker kirjutab, et lapsepõlves unistas Nabokov uue liblikaliigi avastamisest. Täiskasvanuna see tal ka õnnestus ja ta sai nime panna mitmele liigile. Neist kuulsam avastus on 1944. aastal New Yorgis leitud siniliblikane Lycaeides melissa samuelis.