Miks me petame? Mis on truudusetus? Kõik need küsimused saavad vastuse

Abielu on rikutud sellest ajast peale, kui abielu leiutati, ja sama kaua on üritatud petmist ära keelata. Õigupoolest iseloomustab truudusetust visadus, mida abielu võib vaid kadestada.

Kuidas peaksime suhtuma sellesse põlisesse tabusse, mis on üldiselt keelatud, aga mida ometi sama üldiselt tehakse? Miks inimesed petavad – isegi need, kes on õnnelikult abielus? Ja mida me «truudusetuse» all täpselt silmas peame? Kas petmiskindel abielu on üldse olemas? Kas petmine võib mõnikord abielule kasuks tulla?