Neli aastat üksinda kodus ehk mis juhtus Peep Vainuga?

Nagu öeldud, jõudsin 2014. aasta kevadel pärast üheksa aasta pikkust inkubatsiooniperioodi ajaloolise otsuseni tööellu pikem paus teha. Tagasivaates võin öelda, et tegu on mu elu ühe suurima seiklusega, mis siis, et suurem osa sellest toimus kodu kaitsvate seinte vahel. Seiklustel on tavaliselt mingi sihtpunkt või eesmärk, minul polnud aga kumbagi.