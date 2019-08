Miks tekib lugemishirm?

See mõte ei vii kuhugi, vaid tekitab pigem hoopis süütunnet. Pole tähtis mitu raamatut keegi loeb, tähtis on see, et sa raamatuid loed.

Ka see, et teistele pereliikmetele on need raamatud meeldinud ja sulle ei meeldinud ei tähenda see seda, et sa kehvem lugeja oleksid. Maitsed on erinevad ja see, mis meeldis ühele ei pruugi meeldida teisele, kirjutab bookriot.