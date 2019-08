Poelettidele on jõudnud raamat, mis räägib kohtumisest Amasoonia püha taimega

«Vihmametsadesse ja ayahuasca maailmadesse pole vaja uisapäisa seiklema minna. Turvaliseks ja tulemuslikuks rännakuks kaugetele maadele ja iseendasse on vaja austust ja heasoovlikkust seal kohatava suhtes, teadlikkust oma võimetest ja vajadustest, mõistlikku ettevaatust ja enne meid neil radadel rännanute kogemustest kogutud tarkust. Seda tarkust on selles toekas raamatus hea hulk,» kirjutab Tartu Ülikooli doktorant, MTÜ Psühhedeeliateadus juhatuse liige Helle Kaasik. «Mul on suur rõõm näha, et koos teadvust muutvate taimedega levivad üle maailma ka teadmised nende taimede kasutamise võimalustest ja tulemustest. Sellesse raamatusse on koondatud hulga ayahuasca-uuringute alustekste selle ala tõelistelt asjatundjatelt ja see pakub head vaimutoitu neile, keda huvitab antropoloogia, etnobotaanika, folkloor, religiooniuuringud, spirituaalsus, loodusravi ja psühholoogia, samuti neile, kes tunnevad huvi psüühikat mõjutavate loodusravimite ja muutunud teadvusseisundite vastu.»