Imbi Paju «Tõrjutud mälestused» jutustab loo Nõukogude okupatsiooni raskustest

See teekond on olnud nagu NKVD vangla hiigelhoone, igal pool uksed ja sissekäigud, kaarduvad keldrivõlvid täis rõskust. Kusagilt viib trepp alla sauna. Ametnik, kes minuga kaasas on, ei suuda ust lukust lahti keerata, lukuauk on roostes. Lõpuks, kui uks avaneb, hoiatab ametnik mind hiiglasuurte rottide eest, kes siit rõskest ruumist võivad välja karata. Kunagine poliitvang Linda Krinka jõudis mulle enne surma rääkida, kuidas ta neid saunaviimisi vihkas, sest see toimus Nõukogude sõjaväemundrisse riietatud püssimehe saatel ja see oli alandav. Püüan end ja oma ema säästa ning ei küsi oma emalt nende protseduuride kohta midagi.

Mõnikord on mulle öeldud, et minu ema ja teised naised, keda ma intervjueerinud olen, pole ju ohvrid, sest nad on elus. Nad polegi puhtal kujul ohvrid. Nad on ellujääjad, teovõimelised inimesed. Nende kogemuses on piiriseisundi hetked, kui seistakse surmale väga lähedal. Nii et ellujäämine ja ohvriks olemine annavad neile õiguse mõista hukka vägivaldset riigikorda. Nad on selle süs­ teemi kuriteo tunnistajad, just see annab neile inimliku suuruse ja väärikuse.

Ma tahan oma raamatuga mõjutada seda väärtuste koodi, seda, kuidas meie, ellujäänute järeltulijad, sellist inimeselt inimesele tehtud vägivalda nimetame. Ühes raamatus on võimatu kirjeldada kõike, mida vägivaldne minevik endaga on kaasa toonud. Seda saab teha ainult valikuid tehes. Loodan siiski, et see raamat on rohkem mehaaniline. Külmade faktide abil ajaloo jäädvustamine. See on ajaloole inimlikuma näo andmine ja siinjuures tuleb meelde filosoof Walter Benjamin (1092-1940), kelle müstilise ajaloo idee järgi võib käsitleda minevikkus koos «ajalooingliga». Benjamin lõi oma inglikujundi Paul Klee maali järgi: ingel on sellel maalil näoga mineviku poole pööratud, ta näeb purustusi ja ohvreid. Nähtu on ingli silmadele katastroof. Ta tahab surnud ohvreid ellu äratada, kuid ei saa, sest progressi torm haarab ta endaga kaasa tulevikku, mille poole ta on seljaga seisnud. Kuna ingel ei suuda purustatut terveks teha, jääb ta pilk melanhoolseks. Erinevalt totalitaarsete režiimide masinlikust käigust, mis peatav vabalt mõtlevad inimesed ja nende loodud tekstid, kattes nad unustuse looriga toimub selles situatsioonis hoopis teistsugune mõtteline seisak. Walter Benjamin tahab meie pilguajalooingli kujundi kaudu meie ohvritele suunata. Sest kõikjal, kus võimustruktuurid on inimest väärkohelnud, kerkib meie ette ohvri probleem. Ohver on aga alati suhtes nendega, kes on jäänud ellu ja mõistetud kandma temaga koos tagantjärele vastutust. Selle juurde peaks kuuluma inimelu äärmise haavatavuse mõistmine. Siinjuures pole küsimus ajaloo üle moraliseerimises, vaid liikumises inimlikuma ajalookultuuri poole. See saab toimuda ainult tõelise mälutöö abil, mingi tõe ümberhindamise kaudu. Just sellel tõeotsingu tasandil saab toimuda tunnetuslik muutus, valu mahendamine, selle läbirääkimine, mille tulemuseks on rahunenud ja õnnelikum mälu. Heino Noore sõnul kandub lahti rääkimata, traumaatiline mälu edasi vähemalt kolmandasse põlvkonda, põhjustades seal kummalisi ja ettearvamatuid metamorfoose. Sellepärast olen ma tänulik oma emale ja kõigile teistele okupatsiooni all kannatanud inimestele, et nad on julgenud rääkida.