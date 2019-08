Katkend raamatust «Tunneme tundeid»: kadedus võib inimese täielikult vallutada, kui ta ei suuda kaasa elada teiste rõõmudele

Armukadedust tundev inimene on ebakindel, ärev, kahtlustav, umbusklik, selles on valvsat hoiakut, et kaitsta ennast ähvardava kaotuse eest ja suuri pingutusi, et säilitada omand. Kuigi partner teid armastab, võidakse nõuda erilist pühendumist. Ollakse armukade selle kolmanda suhtes, kes tungib kahe inimese vahele. Inimene, kes väidab, et ta ei ole üldse armukade, on suutnud seda tunnet isegi enda eest varjata ja on selle alla surunud.

Armukadedus on alati suhet lõhkuv ja hoopis see ise võibki põhjustada suhete purunemise, mida just nii väga kardeti. Armukadedus on tugev omanikutunne ja selles peituvad tihti ka vägivaldsed tunded, mis võivad välja purskuda. Paljud uuringud on näidanud, et just armukadedus on sageli vägivalla ja kahjuks ka paljude mõrvade taga. Armukadedust võib tõlgendada ka soovina kaitsta ja säilitada paarisuhet, et luua lastele turvaline kodu. Naised saavad alati olla kindlad, et lapse

geenidest pooled on temalt, kuid meestel tuleb usaldada naiste ütlusi, et just tema on isa. Tänapäeval on võimalik väga kiirelt ja kergelt teha test, et saada teada, kas kahtlustustel oli ka reaalne tagapõhi.

Armukadedusest on raske leida häid jooni, ehkki võib loota, et kui oleme oma partneri suhtes tähelepanelikud, siis ehk pingutame oma suhte nimel rohkem ka ise. Kadeduse hea pool on, et see võib sundida inimest tegutsema. Minema spordisaali, et saada ka ilus keha. Või minna õppima, et saada hea haridus. Kui õpingud ja treeningud on tasemel, siis inimene taipab, et tal on seda kõike enda jaoks vaja ja kuigi algselt hakkas ta tegutsema kadeduse tõttu, siis oli see ikkagi hea ja vajalik just tema enda jaoks. Kadedus on seljatatud.

Kuidas on sinu kadedus ja armukadedus tekkinud? Enamasti on nende tunnete taga turvatunde puudumine. Turvatunne on tugeva omavahelise sideme saavutamise eeldus. Kaks inimest ei saavuta teineteisega tugevat omavahelist sidet, kui nad kaitsevad ennast negatiivsete tunnete vastu ja suruvad endas alla mahajätmishirmu. Eesmärk pole alla suruda tundeid, mis on negatiivsete mõtete ja käitumise taga, vaid tuua need päevavalgele ja näha neid niisugustena, nagu need tegelikult on. Erinevate inimeste ettekujutus suhtest, nende isiklik kujutlus sügavast rahuldustpakkuvast armastussuhtest võib olla erinev. Kui teadvustame seda ja oma mõtteid ka partneriga jagame, siis näeme, et on palju selliseid asju, mis omavahel hästi klapivad ja need on suhte tugevused. Ja nende aspektide puhul, mis tekitavad konflikte, nende puhul püüdke üheskoos vaadelda, kas leiate kompromisse, mis rahuldavad mõlemaid.

Kui partnerid omavahel ei räägi, mida nad tahavad, vaid teist pidevalt kritiseerivad, siis pole imestada, et armastus ja koostöövaim kaovad. Turvatundeta inimene kardab jääda üksinda, ta võib hakata kadestama neid, kellel on partner, ta võib hakata ennast halvemaks pidama, kui temal ei ole kaaslast. Ta võib ka käituda nii, et teeb kõik teiste meele järele, et teda ei hüljataks, aga sisemuses tunneb kadedust, et tema ei saa tähelepanu, tekib masendus ja pettumus. Kadeduse ja armukadeduse ajel võib tekkida ka soov, et jätan maha partneri enne, kui mind maha jäetakse. Alljärgnevalt mõned küsimused, mis aitavad ennast analüüsida.

Kuidas on minu turvatunde puudumine suhetes väljendunud?

Kas see on mõjutanud suhteid tööl?

Kuidas oli turvalisusega lapsena? Kuidas ma andsin oma vajadustest teada oma vanematele?

Kuidas annan oma turvalisuse vajadusest teada oma partnerile?

Kuidas möödus minu puberteet, oli mul võimalus maailmaga kohaneda ja ennast proovile panna?

Kas olen pidanud kadedust keelatud tundeks ja pole kadedusest julgenud isegi mõelda

Mida sinu vanemad kartsid? Mille eest nad sind hoiatasid? Kas olid mõned asjad nii hullud, et nendest pidi vaikima, maha salgama?

Kas sa kasvasid lapsepõlves üles koos mõlema vanemaga või oli üks vanematest surnud või pere hüljanud?

Tundub sulle vahel, et sinu vanemad ei hoolinud sinust? Kogesid sa vanemate tõrjumist, kui perre sündis veel lapsi?

Oled sa kaotanud lähedase sõbra või on ta sind hüljanud? Kuidas ja kas väljendasid oma tundeid sellistes olukordades? Kuidas kaitsed ennast praegu nende tunnete eest?