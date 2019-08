Liivi Muuseumi kirjandusfestival vaatleb keskkonnaprobleeme

Tänavuse festivali teemaks on võimalikud ja võimatud tulevikud. Sündmusel uuritakse, kuivõrd saab ilukirjandus kaasa rääkida tulevikunägemuste puhul, näiteks kliimakriis, keskkonnaprobleemid, ärevad ühiskondlikud meeleolud ja üldine ebaselgus tuleviku ees. Räägime Peeter Helmega tema ulmeteosest «Haakrist ja ajarelv», mille tegevus toimub Revalis aastal 2053. Andrei Hvostoviga tuleb juttu tema autobiograafilisest teosest «Kirjad Maarale». Autori sõnul on raamat sündinud katsest aimata ära need küsimused, mida tema lapselaps sajandi keskel võiks talle esitada.