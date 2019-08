Kuidas hoida raamaturiiul korras?

Üks võimalus on raamatud ära sorteerida žanrite ja teemade järgi. See kuidas sa raamatud jaotad on sinu enda otsustada, pole vahet, kas alustad kokaraamatutest ja lõpetad ilukirjandusega või vastupidi jne.

Kolmas võimalus on sorteerida raamatud värvi järgi, sest on inimesi, kellele meeldib, et raamatud avaldavad neile ka visuaalset mõju ja neid on kena riiulis vaadata.