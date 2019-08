Kirjanik Imbi Paju: ajalootöö on mälestuste ja leina topelttöö

Stalin, kes armastas jõhkraid võrdluspilte, leidis, et see, kes tahab teha omletti, peab enne munad puruks lööma - ehk, kes tahab luua uut ühiskonda, peab kõigepealt hävitama selle struktuurid. Sovetiseerimine Eestis ja teistes Balti riikides toimus stalinliku stsenaariumi järgi: igaüks, kel lasub kahtlus, et ta ei võta omaks usku, mida nimetati kommunismiks, on bandiit, saboteerija, rahvavaenlane, riigireetur või fasistide agent. Vihavaenlane võis olla kõikjal. Selle võis avastada foto põhjal, millel perekond istub maamaja taustal lilleaias, see võis välja näha nagu kooli­ lõputunnistust käes hoidev tüdruk või poiss, või vanaema, kes lastele muinasjutte loeb, või laps, kes seda lugu kuulab. Sest raamat ja muinasjutt võisid olla Nõukogude korda õõnestavad. Nõukogude okupatsiooni aastatel hävitati Eestis 30 miljonit raamatut (Saksa okupatsiooni ajal, 1941.-1944. aastal 125 000 raamatut).

Inglise ajaloolane Simon Sebag Montefiore on kirjutanud psühholoogilis-ajaloolise teose «Stalin. Punase tsaari õukond», mis on lugu Stalinist ja tema verisest õukonnast. Montefiore tõdeb, et Stalini süsteem vihkas kõiki uhkeid rahvaid. Eriti vihkas Stalin eestlasi, soomlasi, lätlasi, leedukaid ja poolakaid, kes hoidsid kinni oma kultuurist ja iseseisvusest. Neil olid oma traditsioonid ja tsivilisatsioon. Bolsevikele oli pinnuks silmas, et 1918. aastal lasid need riigid Vene impeeriumist jalga. Stalini idee kohaselt pidi jooksikud kohe tagasi toodama. Eestlased kartsid, et neid võidakse rahva­ vaenlaseks ja mittesoovitavaks elemendiks tembeldada. Tollast ideoloogilist väljendit kasutades: ajalooline tõde pidi need inimesed purustama, seda ajaloolist arengut ei saanud peatada. Nõukogude Liit oli oma ideoloogia kohaselt «raudteede ajalooratas», kus auru, elektri ja energiaga ehitati kommunistlikku tulevikku, kus oli ruumi vaid «teadlikule» Nõukogude inimesele. Vanast identiteedist pidi loobuma kas vabatahtlikult või vägivalla teel. Stalini viljapuuaia «ussipesad» kaotati, need otsiti igast nurgast üles.