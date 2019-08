Armastatud romaani «Väikesed naised» põhjal vändatakse juba kaheksandat filmi

Head uudised Louisa May Alcotti klassikalise romaani «Väikesed naised» austajatele. Nimelt jõuab lugu neljast õest, kes on võtnud nõuks ise oma elu üle otsustada, taaskord suurele ekraanile. Tegemist on juba kaheksanda filmiga, mis antud romaani põhjal on vändatud.