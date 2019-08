Raamatusoovitus: põnev lugu startup ettevõttest, mis tegelikkuses osutus suureks pettuseks

Elizabeth Holmes oma masina tööpõhimõtet kirjeldamas: «A chemistry is performed so that a chemical reaction occurs and generates a signal from the chemical interaction with the sample, which is translated into a result, which is then reviewed by certified laboratory personnel.»

Labor ei olnud kaugeltki mitte ainus osakond, millest lugemine pead pani vangutama. Kõige uskumatuma mulje jätsid endast Theranose müügivõtted. Investorite hankimine käis näiteks nii: Elizabeth Holmes kutsus laborisse potensiaalsed investorid, kes said võimaluse enda verd Theranose seadmetega testida. Masinad olid programmeeritud nii, et mingi tõrke esinemisel ei kuvatud ekraanile mitte veateadet, vaid selle asemel hakkas progressi näitav skaala edasi liikuma väga aeglaselt. Investoritel polnud muidugi aega päev otsa tulemusi oodata ning nad jätkasid oma päevakavaga. Õhtul nende postkasti potsatanud testide tulemused olid saadud aga hoopis laialt levinud masinatega, mida ka igal pool mujal samade analüüside jaoks kasutatakse.

Raamatus on palju juttu ka sellest, kuidas Holmes jumaldas Apple'i loojat Steve Jobsi. Ta võttis mehelt palju üle, näiteks kombe kanda musti kõrge kaelusega pluuse, aga ka mehe vastumeelsuse kompromisside suhtes. See tegi Theranose tehnoloogia arendamise väga raskeks, sest kõik pidi olema täpselt nii, nagu Elizabeth tahtis. Üks tema nõudmistest oli näiteks kindlel seadme suurus. Seetõttu ei olnud töötajate ülesanne lihtsalt ehitada töötav süsteem, vaid see pidi olema väga väikeses skaalas. Nii tekkiski palju tehnilisi probleeme, mida ei suudetudki lahendada.

Üks loo jälestusväärsemaid tegelasi oli Elizabeth Holmesi kõrval Ramesh «Sunny» Balwani, kes naisega koos Theranost juhtis. Samal ajal olid nad ka paar. Muide, mees oli naisest 20 aastat vanem. Tema vastikus seisnes selles, kuidas ta suhtus alamatesse startupi töötajatesse. Võib öelda, et ettevõttes oli hirmuvalitsus. Kõik, kes vähegi üritasid midagi normaalset teha ja probleemidest rääkida, lasti päeva pealt lahti.

«If anyone here believes you are not working on the best thing humans have ever built, then you should leave.»

Muidugi uurisin internetist, mis sellest loost edasi on saanud. Eelmise aasta septembris lõpetas Theranos lõplikult tegutsemise, kuid kohtuasi on veel käimas ning lahendit on oodata alles järgmisel aastal. Elizabethi ja teist Theranose juhti Ramesh «Sunny» Balwani ootab süüdimõistmisel ees 20-aastane vanglakaristus.

John Carreyrou on prentsuse-ameerika ajakirjanik, kes töötab alates 1999. aastast Wall Street Journal ajakirjas. Teda on pärjatud kaks korda Pulitzeri preemiaga. Just tema hakkas vihje peale Theranost uurima ning avaldas hoolimata startupi pingutustest teda takistada 2015. aastal oma tulemustest artikli, mis lükkas veerema lumepalli, mis viis ettevõtte tegutsemise lõpetamiseni. Raamat «Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup» ilmus 2018. aasta mais. Sellest on tulemas ka film, kus Elizabeth Holmesi rolli mängib Jennifer Lawrence.