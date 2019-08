Eesti Keele Instituudis on valminud eesti-hiina põhisõnavara sõnaraamat

„Hiina ja eesti keele kõnelejaskonna suurus erineb enam kui tuhat korda. Kuid see ei muuda üht keelt teisest suuremaks või väiksemaks. Sõnaraamat on teejuht keele juurde. Neid, kes sellist teejuhti vajavad, leidub nii Eestis kui ka Hiinas,“ ütles Eesti Keele Instituudi direktor Tõnu Tender. „Eestis on viimastel aastatel hiina keelt õpetatud-õpitud mõnes gümnaasiumis ja ülikoolis, Hiinas õpetatakse eesti keelt paaris Pekingi mainekas ülikoolis.“