«Õrnad ja tugevad: unustatud ja unustamatud naised Eesti ajaloost» on 35 lugu naistest, kes on olnud seotud Eestiga ja meie ajalooga: siin sündinud, siin elanud või siin surnud. Mõned on praeguseks hetkeks juba kahjuks unustusehõlma vajunud, kuid on ka tegelasi, kes on tänase päevani inimestele tuttavad ja vägagi südamelähedased.