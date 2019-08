Video: Donald Trump ei nõustu oma väidetavast lemmikraamatust ainsatki rida ütlema

Donald Trumpi reageering saatejuhi palvele oli üsna kummaline. Selle asemel, et lihtsalt üks salm lausuda, hakkas Trump väitma, et piibel on tema jaoks väga isiklik teema ning seetõttu ei soovida ta sellest rääkida. «Piibel tähendab minu jaoks palju, aga ma ei taha konkreetseks minna,» lükkas president palve tagasi.

Seepeale küsis teine saatejuht John Heilemann, et kas president eelistab uut või vana testamenti. «Tõenäoliselt on need minu jaoks võrdsed. Ma arvan, et piibel on üdini imeline,» andis Trump vähemalt sellele küsimusele vastuse.