Raamatusoovitus: lugu kahe naise vaprusest ja vankumatust tahtejõust

Kristin Hannahi «Ööbik» on ajalooline romaan kahe naise saatusest Teise maailmasõja Prantsusmaal, mida meenutab Vianne’i-nimeline naine viiskümmend aastat hiljem. Lugu algab pihta 1939. aasta sündmustest, mil Vianne’i abikaasa läheb sõtta. Algselt optimistlikult meelestatud naine ei usu, et natsid Prantsusmaale tungida võivad, kuid näeb peatselt natsiokupatsiooni oma kodulinnas. Tema õde, Isabelle, on mässumeelne 18-aastane tütarlaps, kes tahab anda oma panuse Prantsusmaa kaitsemisel ning liitub vastupanuliikumisega. Mõlemad naised võtavad sõjaolukorras aina suuremaid riske ning toovad ohverdusi – Vianne varjates juudi päritolu lapsi, ning Isabelle aidates varjata ning toimetada liitlaste sõdureid Prantsusmaalt ära.

FOTO: Raamat

Tegu on mu esimese sõjaromaaniga ning see tegi «Ööbiku» rusuvaks, kuid heaks lugemiselamuseks. Tegelaskujud olid hästi kirjutatud ning kuigi nende pidev vedamine natside poolt okupeeritud Prantsusmaal tundus kohati ebarealistlik (teisest küljest see teebki romaani ilukirjanduseks), siis elasin sellesse loosse väga sisse. Mõneti ootamatu oli see, et autor oli otsustanud kujutada ka nii-öelda inimlikumat natsi – meest, kes ei kiitnud heaks sõjakoledusi, kuid kohusetundest pere ees täitis siiski käsku. Samal ajal proovis ta Vianne’i aidata nii palju, kui olukord lubas. Sõjas lahti hargnev armastuslugu Isabelle ja noore partisani vahel lisas loole mõnevõrra helgema varjundi. Kuid eelkõige oli see lugu kahe naise vaprusest ning vankumatust tahtejõust.