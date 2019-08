14 inspireerivat mõtet menukirjanik Robin Sharma sulest

Menukite autor Robin Sharma on juhtimisala, särava esinemise ja isikliku meisterlikkuse arendamise üks suuremaid asjatundjaid maailmas. Tunnustatud juhtimisguru ja ülemaailmse kuulsusega raamatu «Munk, kes müüs maha oma Ferrari» autor esineb 5. novembril Tallinnas Saku suurhallis Eesti läbi aegade suurimal koolitusel Better You.