Kohtu autoriga: kuue kokaraamatu autor Kristina Efert vastab lugejate küsimustele

Kokaraamatute kirjutajad on erinevaid ja mitmekülgseid. Selleks ei ole vajadust olla kokaks õppinud, tihti parimad raamatud tulevad inimestelt, kelle on kirja ja armastus toidu vastu. Kristina Efert on just selline inimene. Ta kirjutas supiraamatu «Supp. Külm. Soe. Soolane. Magus», millest sai 2018. aasta parim kokaraamat. Kokku on raamatu autor kirjutanud nüüd kuus kokaraamatut.