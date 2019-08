Tõrva Raadio esitleb kogumikku «Tõrva Raadio lood»

Tõrva Raadio on saanud viieaastaseks, üheskoos on läbi viidud 11 raadioperioodi ja tehtud palju muud põnevat. Et minna edasi, tuleb vaadata korra tagasi. Valminud on raamat «Tõrva Raadio lood», mille esitlus toimub Tõrva Raadio ruumides 31. augustil kell 12.