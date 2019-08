Statistikaamet avaldas laste heaolule keskenduva kogumiku

Kogumikust ilmneb, et laste arvamusega arvestatakse pereringis üsna palju ja neid kaasatakse otsuste tegemisel. Koolis on lastele aktiivse osalemise võimaldamine pigem vähelevinud tava. Kooli ja õpetajatega on keskmiselt rohkem rahul väiksema õpilaste arvuga koolides käivad lapsed. Väiksemates klassides õppivad lapsed andsid ka koolile positiivsemaid hinnanguid. Eesti õpilaste seas on aga kooliga rahulolu kõrgem just nooremate hulgas.