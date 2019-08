Andres Karu seisis ronides surmaga silmitsi: põrkasin koos kividega mööda Tšegeti nõlva allapoole

Päästjad jõudsid nelja tunni pärast. Nägin neid kohas, kus nõlva mööda laskuma hakkasin. Vahetasime karjudes infot. Nad otsisid allalaskumiseks sobivat kohta, kuid ei leidnud.

Ja siis algas äike. Nii mina kui päästjad varjusime. Tunnikese jagu ei saanud midagi teha.

Päästjate juht helistas ja küsis, kas ma hommikuni peaksin vastu. Vastasin, et ma ei ole kindel, sest olen äikese tõttu märg ja kogu riidetagavara on seljas. Ta rääkis, et mehed ei saa minuni laskuda, sest kardavad mulle veel kive peale ajada. Ütlesin, et panen kassid alla ja üritan liustiku mööda ülespoole tõusta.

Mõne hetke pärast ta helistas, et mu suund on väga hea ja et üks tema päästjatest tuleb mulle võimalikku kohta vastu. Kokku saades aitas päästja mul kassid jalast ära ja kiirustas takka, sest olime kohas, kus võis veel kive kukkuda.

Ohutusse kohta jõudes pani ta mulle veel ühe sideme ümber pea ja lappis kotti niipalju, et sain selle kuidagi selga panna. Laskumise käigus lisandus veel mehi ja osa neist läks mu telki kokku panema. Alla minna ei olnud nii valus, läksime päris hea tempoga.

Umbes kolme tunni sammumise järel (alates sadulast) jõudsime rippraudtee ülemise jaamani. See ei olnud see jaam, kustkaudu mina üles tulin. Ootasime veidi, sest kohe pidi kohale jõudma kellegi päästja tuttava sõbra kaugelt sugulase poja neljanda naise vend, kes masinad käima paneb, et me kiiremini alla saaks. Ka minu suur seljakott oli juba seal ja kokku umbes kümme päästjat. Liigutav.

Toolid saadi tööle ja sõitsime üsna tugeva tuule käes alla ning liikusime päästjate majani, kus ma pidin haiglas vajaminevad asjad kaasa võtma, ülejäänu jätsin päästjate juurde. Tänasin operatsioonil osalenud mehi ja istusin uuesti autosse, sest nad ütlesid, et viivad mu ise haiglasse. Enne veel sõitsime Elbruse külla, kus mu haavad velskripunktis ära puhastati ja loomulikult briljantrohelisega kokku määriti. Olin nii roheline, et küsisin vahepeal velskrilt, kas tal äkki pole mingit vanni, mis on püsivalt briljantrohelist täis, et kastaksin ennast sinna sisse ja asi ants. Ei olnud. Õde lõikas ära ka suurima peahaava vahetus ümbruses olevad juuksed. Siis sõitsime edasi suurde haiglasse Tõrnõauzi linna, kus mind väikesesse opisaali juhatati.

Kirurg oli väga käreda ja madala häälega habemes mees (kui kellelgi tuleb silme ette näitleja ja lavastaja Andres Lepik, siis te olete oma kujutluspildiga tõele väga lähedal), kes õmblemisel tuimestust kasutada ei armasta. Tegi vajalikud nõelapisted ja kompas mind läbi. Siis juhatas õde mu mööda tilkuvate lagedega koridore röntgenisse.

Palatis olin üksi. Raudvoodid, kaks tooli ja oligi kõik. Padja peal lebas kile ja sellel katkine padjapüür. Võtsin selle ära ja kile ka, kuid õde käskis need tagasi panna, sest peast tulevat veel verd. Järgmisel hommikul nägin, et tal oli vägagi õigus.