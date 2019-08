«Šamanistlikest taimedest valmistatud jookide tarvitamine on nagu ekstreemsport. Asjad võivad väga valesti minna»

Amazonase äärde ayahuasquero’dega kohtuma rännates ootabki neid ees see, mida nad otsivad: intensiivne loodus, transformatsiooni tagant tõukavad šamanistlikud rituaalid ja inimteadvust muutvad võimsad ained. Aga nad võivad ka hätta sattuda.

Ayahuasca on võimas transformatsioonivahend. Nagu enamiku seiklustega siinsel planeedil, nii kaasnevad ka ayahuasca-seansiga nii riskid kui ka võimalused. Sarnaselt teiste psühhedeelsete taimede ja ainetega aitab ka ayahuasca inimestel oma hinge süvasoppidega ja biograafilise materjaliga – näiteks enda elu minevikusündmustega – ühendust saada. Sõna «psühhedeelne» on kombinatsioon kahest kreekakeelsest sõnast ning tähendab «psüühet esile toov või paljastav». See, kui edukaks ja positiivseks seanss kujuneb, oleneb sellest, milline inimene sa oled ja milliseid traumasid oled kogenud. Mõnikord saab inimene oma haavatavusest või isegi piirialasest isiksusest teadlikuks alles ayahuasca’t tarvitades. Ent siis on liiga hilja tagasi pöörata.

FOTO: Raamat

Trummimängul põhinevaid šamanistlikke tehnikaid on kergem praktiseerida. Šamanistlike taimedega töötamine on nagu basseini sügavamas otsas ujuma õppimine. Minu soovitus on: kui kahtled, siis hoidu. Šamanistlikest taimedest valmistatud jookide tarvitamine on nagu ekstreemsport, umbes nagu avamerepurjetamine või mägironimine. Asjad võivad väga valesti minna. Kergekäeline suhtumine võib lõppeda tõsiste probleemidega.

Väga oluline on romantilised klišeed kõrvale jätta. Amazonase jõgikonna põlisrahvaste ja lääne inimeste kultuuriline suhe on ebastabiilne. Veel üsna hiljuti pidasid Amasooniasse saabuvad lääne inimesed põlisrahvaid «rumalateks patustajateks ja kuradikummardajateks», ent nüüd, esimest korda ajaloos, teatavad nad kohalikele, et tahavad nendelt hoopis õppida ning on nõus selle eest koguni raha maksma. Nii väärtustatakse kohalikke teadmisi, ent samal ajal süvendatakse kohalikku ebavõrdsust, sest mõned inimesed saavad teistest rikkamaks.

Amasoonia põliselanikud on samas aga harjunud nägema valgetes inimestes «vampiire» või pishtako’sid, kes otsivad Amasoonia elanikke vaid selleks, et neid tappa ja nende keharasva röövida. Amasoonias ringlevad nimelt jutud kurjadest valgetest pishtako’dest, kes vajavad põliselanike keharasva selleks, et enda keerukaid masinaid õlitada. Kui ma 1984. aastal Peruu Amasooniasse ašaninkade metsahõimu juurde elama asusin, kulus mul mitu kuud, enne kui mõistsin, et nad tõepoolest usuvad, et ma võin olla pishtako. Avastasin ka, kui raske on tõestada, et sa ei ole vampiir.

Pishtako-lood võivad tunduda päriseluga võrreldes liialdatud, ent need on siiski kõnekad metafoorid. Ajalugu on Amasoonia rahvastele näidanud, et lääne inimesed võivad olla kullast pimestatud vallutajad, keda huvitavad ainult kautšuk, kuld, nafta, puit ja teised loodusressursid ning kes ei hooli eriti inimelust ega teistest elusolenditest. Lääne elu, mis keerleb materiaalse rikkus kuhjamise ümber, võib tunduda neile haiglaslik, mistõttu on igati loogiline, et lääne inimesed on hakanud viimaks hulgaliselt tervenemise ja elu mõtte leidmise sooviga Amasoonia šamaanide poole pöörduma.