Kirjastus Lugemik avab kunstikirjastuse telgitagused

Kirjastuse Lugemik asutajad graafiline disainer Indrek Sirkel ja kunstnik Anu Vahtra käivitasid kümme aastat tagasi kirjastamise kohalikul kunsti- ja disainiväljal ning on esitlenud eesti kunstnike, disainerite ja teoreetikute töid järjepidevalt rahvusvaheliselt. Näitus «Väljaandja Lugemik. Trükised aastatest 2010–2019» tähistabki kunstikirjastuse kümnendat aastapäeva esitledes kõiki kirjastatud trükiseid. Täna jätkab Lugemik nii kirjastuse kui raamatupoena ning on samal ajal ka oma tegevust laiendamas. Eelmisel aastal ühines Lugemikuga graafiline disainer Ott Kagovere, keda huvitavad alternatiivsed kirjastamise praktikad, nagu perfomance’id ja loengud.

Paari nädala pärast on Lugemik juba seitsmendat korda oma uute trükistega New Yorgi raamatumessil «NY Art Book Fair» ning mõne kuu pärast avamas uut ruumi Vabaduse väljakul, kus lisaks raamatute müügile toimuvad esitlused, loengud ja muud üritused koostöös EKKMi kohvikuga. Avalikus vestluses pühapäeval, 1. septembril Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis arutletakse kirjastuse näituse, tegevuse ja tulevikuplaanide teemadel.

Lugemik on Tallinnas 2010. aastast tegutsev kunstikirjastus ja raamatupood, mille asutajad on graafiline disainer Indrek Sirkel ja kunstnik Anu Vahtra. Koostöös kunstnike, disainerite ja teoreetikutega on Lugemik tänaseks välja andnud 81 trükist. 2013. aastal avas Lugemik oma esimese raamatupoe Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi (EKKM) hoovil ning 2017. aastal koostöös Tallinna Kunstihoonega poe teise asukoha kunstihoone fuajees. 2018. aastal ühines Lugemikuga graafiline disainer Ott Kagovere.