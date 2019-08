Charles Bukowski reeglid, millest kirjutades kinni pidada

Grammatika ei olnud Bukowski tugevaim külg. Ta uskus, et on palju kirjanikke, kes keelereeglite pärast kannatavad ning arvas, et grammatika on nagu paljud teisedki reeglid elus, mis teevad inimesest karjalooma ning mille vastu naturaalne kirjanik instinktiivselt vastu hakkab.