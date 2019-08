Kas mõni eestlane on tõusnud iga Euroopa kõige kõrgeimasse mäetippu? On küll, Andres Karu. Kuid enne seda jõudis ta õppida näitlejaks, töötada Endlas, siis veel mitmes ametis ning lõpuks ka pulmaisana. Alles siis tuli aeg minna avastama Euroopa riike ja mägesid. See on nende tippude ja riikide lugu. Ilustamata ja kolestamata. Loeb Rando Tammik.