Kirjanik ja ettevõtja Armin Kõomägi on sündinud ja kasvanud Mustamäel. Tema sulest on ilmunud muuhulgas novellikogu «Minu Mustamäe» ning koos äripartneritega on ta muuhulgas rajanud Mustamäe Keskuse. Kõomägi on üks tänapäeva Eesti originaalsematest ja teravmeelsematest mõtlejatest.