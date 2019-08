Positiivne eeskuju: Harry Potter muutis prillid laste jaoks uuesti popiks

«Laste puhul on väga oluline juba varases eas välja selgitada, kui hästi nad näevad. Sageli ei kurda laps ise oma kehva silmanägemise üle, seega nende jaoks võib olla kehvasti nägemine normaalne,» ütleb Instrumentarium Eesti optometrist Merle Väljari, lisades, et seepärast on väga oluline, et lapsevanemad enne kooli viiksid lapsed nägemisspetsialisti juurde silmakontrolli.

Juhul kui lapsele on prillide kandmine mingil põhjusel vastumeelne, tuleks kindlasti välja selgitada selle põhjus. Sageli on see väga lihtne, näiteks prilliraam ei meeldi või prillid on esialgu harjumatud. Siinkohal on väga oluline arvestada prillide ostmisel lapse enda soovidega, siis kannab ta neid ka meelsasti. Teine oluline faktor prillide kandmiseks on see, et kui lapseeas ei kanta prille, siis kasvava lapse arengu jooksul muutub nägemine kiiremini kehvemaks. Lisaks tuleb veenduda optikapoes enne prillide soetamist, et need istuvad lapsel hästi ees ja ei pigista ka mingi aja möödudes.