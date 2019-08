Millenniumi sarja raamatu tõlkinud Kadri Papp: teose üks edu võti on õnnestunud peategelased

David Lagercrantzi «Tüdruk, kes peab surema» on juba üle nädala aja poelettidel olnud ja raamat on võitnud juba inimeste südamed. Teose tõlkinud Kadri Pappi sõnul on raamat populaarne sellepärast, et teose edu üheks võtmeks on olnud õnnestunud peategelased. «Sellele juurde huvitav/intrigeeriv/ühiskondlikult tundlik lugu, ja ongi bestselleri retsept koos,» ütleb ta.

David Lagercrantzi «Tüdruk, kes peab surema». FOTO: Raamat

Sarja viimase raamatu teeb Kadri sõnul eriliseks see, et loo peategelaste osas tõmmatakse otsad kokku ja ring on lõpuks sulgunud.

Raamatu tõlkimine on omamoodi keeruline protsess ja sellega tuleb vaeva näha. «Kui lihtne või keeruline mõni romaan on, sõltub mitmest asjast: autori keelekasutusest, teemast jne,» ütleb ta. Kadri sõnul antud sarja puhul saadeti tõlkijatele failid, mida sai avada ainult parooliga, et vältida leket, ja raamatust ei tohtinud sõnagi rääkida. Ka siis, kui tuli teha muudatusi ja parandusi, et kõik ikkagi õige ja loogiline oleks.