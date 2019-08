Rein Taagepera esitleb raamatut «Julgus olla nõrk»

«Eesti mehe suurimaks nõrkuseks on, et ta ei julge olla nõrk. Ta on valmis viljatuks jonniks ka seal, kus teab, et teisel on rohkem õigus. Oh, ta on valmis viljatuks jonniks just eriti siis, kui teab, et teisel on rohkem õigus. Sest muidu paistaks ta enda arvates nõrk, ja seda ta pelgab nagu vanajumal välku,» kirjutab Rein Taagepera raamatu nimiartiklis, milles välja toodud seisukohad on talle omaselt arvudega toetatud.