Tiina Kilkson kutsub raamatu «Ühetähejutud» esitlusele

«Ühetähejutud» on rõõmsate värviliste piltidega raamat lastele, mis õpetab õigesti hääldama P, T, K, R ja S häälikut ja kõik sõnad algavad just nende tähtedega.

Raamatusse on koondatud mitu ühetähejuttu. Loos «Karupojad kevadet kaemas» veedavad karupojad Kusti ja Kalle kevadet ja käivad koolis. Jutus «Pisikese Peetri pikk pühapäev» peab pisike Peetrike papaga piknikku. «Rebasepere reis Rootsi» on inimeste suur lemmik ja selles osas reisib lõbus rebasepere reisilaevaga Rootsi Rokifestivalile. «Siilipere sünnipäev» on jutt sellest, kuidas südi siilipere sünnipäeva peab. «Talv Toonekure talus» on kirjutatud talvistest Toonekure talu tegemistest.