George R. R. Martin kurdab: ma ei saa enam raamatupoes käia

«Jää ja tule laulu» sarja esimesed pühendunud fännid suhtusid kirjanikku aupaklikult. Brotherhood Without Banners kohtumistel lugejatega sai George R. R. Martin korraldada viktoriine ja inimestega pikemalt rääkida. «See oli tore, kuid kui raamatud said aina rohkem ja rohkem edukaks ning telesarjast sai hitt, läksid ka peod aina suuremaks ja suuremaks ning olid rohkem ülerahvastatud,» pihtis ta väljaandele The Guardian.

Martini sõnul toimuvad need peod siiani edasi, kuid ilma temata. Ta saab küll Brotherhood Without Banners korraldajatega hästi läbi, aga ei jaksa enam uute inimestega suhelda. «Ma olen kindel, et nad on sama toredad kui teised olid, aga ma ei taha enam minna peole, kus on lõpmatu inimeste voog ja kõik tahavad minuga selfie’sid teha, sest see ei ole enam lõbus nagu vanasti. See on töö.»