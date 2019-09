Näis, et tuhandete inimeste peas oli korraga üksainuke mõte: Ainult minema siit! Rahvahulk püüdles väljapääsude poole. Esimesed pealtvaatajad, kel oli petlik õnn istuda väljapääsude lähedal, kes aga piisavalt kiiresti tõkkepuude vahelt läbi ei saanud, pressiti juba lakkamatult juurde voolava massi poolt vastu tõkkeid. Kuuldus teravaid kriiskeid, mis kostsid üle üldise kära. Ehmatava selgusega taipas Daniel, et täna, siin ja praegu saavad veel inimesed surma. Ta lõpetas filmimise ja pistis mobiili püksitaskusse.

Algul paistis, nagu hakkaks ta paremale pöörates olümpiastaadionist eemalduma. Mõni sekund hiljem aga muutis siiski liikumisrada ja keerles kellatorni poole. Saledal tornil polnud tornaado ürgsele jõule mitte midagi vastu panna. Võimsa tuulekeerise mõjul purunes see tuhandeks tükiks. Betoon, telliskivid ja müüritükid purskusid igasse kaarde laiali. Suuremad varemed langesid maha, väiksemad, kergemad tükid tõmmati tuulega kõrgusse – ainult selleks, et need sealt peagi kuulidena alla sülitada. Võimas tornikell kukkus sügavusse ja murdis läbi otse enda all asetsenud Langemarcki halli katuse. Danielile ei jäänud aega mõtiskleda selle üle, kas kell võis lömastada alla jäänud inimesi, sest tornaado lähenes staadionile.