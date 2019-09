Tanja Dibou esitleb teost «Aasta Süüria rahu ja sõja vahel»

«Miks just Süüria? Minu lugu räägib Süüriast ja see on hoopis teistsugune kui näeb praegu teleris ja internetis,» tutvustab autor oma teost. «Tume pilv on laskunud sellele maale ja matnud endise hiilguse. Keeruline on mõnikord kujutledagi, et Süüriast võiks nüüdisajal kõneleda imetluse ja vaimustusega. Sellegipoolest, proovin. Ma ei ole enam seal, aga sidemed pole kadunud. Info lähedastelt, sugulastelt, sõpradelt voolab lakkamatult. Seepärast leiab iga raamatu osa lõpust väikese epiloogi sellest, mis toimub Süürias praegu. Seega see raamat on omamoodi kaleidoskoop – möödunud ja tänase maailma tükid.»