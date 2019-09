Ilmus rootsi kirjaniku avameelne lugu tüdrukust naiseks kasvamisest

Ma tahaksin aru saada, mis juhtus. Ja mis järjekorras. Mälust. Kõik küsimused, mis on jäänud vastuseta. Kes me olime? Mis on armastus? Natuke armastust peab ju ometi alles jääma, kui see kord olemas on olnud? Muidu on ainult surm ja ükskõiksus. Aga mälu on muidugi petlik. Põhiliselt tahtsin kolme asja. Vabaks saada, kirjutada, orgasmi kogeda.