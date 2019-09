Andrus Kivirähk mõtles Oskar Kallise eluloo kirjutamisele viis aastat

Uut teost tutvustades sõnas Kivirähk, et see on välja mõeldud päevik, mis on kirjutatud mineja positsioonilt. Lugejale peaks aga näha olema, et Oskar Kallis nägi surma või lahkumist kuidagi hoopis teistmoodi. «Nii et mingis mõttes võib öelda, et see raamat lõppeb õnnelikult,» märkis kirjanik ja ei hakanud sisust lähemalt rääkima, et lugejale jääks ka üllatusmoment.