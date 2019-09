Kas saaksid hakkama? 6 omadust, mis ühendavad kõiki häid kirjanikke

Selleks, et kirjanikuna edukas olla, ei saa õnnele lootma jääda. Vaid pühendunud looja, kes suudab sihikindlalt eesmärgi poole püüelda, saab valmis midagi erakordset, mida maailmale esitada. Inc on välja toonud kuus peamist omadust, mis iseloomustavat tõhusalt töötavat kirjanikku.

Oskus detailidele tähelepanu pöörata

Head kirjanikud on loomult vaatlejad. Nad panevad nähtu kõrva taha ja jälgivad kõike huvitavat, mis nende ümber toimub. Oskus märgata pisiasju teeb kirjutajast nii hea toimetaja kui ka suurepärase sõnameistri.

Distsipliin

Puhtalt andekusest pole kasu, kui puudub tahe ka vaatamata tagasilöökidele edasi pingutada. Sageli saavad edukaks just need kirjanikud, kes on valmis oma tööd põhjalikult parandama ja kõpitsema, vajadusel isegi uuesti kirjutama. Selleks, et tööl oleks tulemust, peab olema sisemine motivatsioon päriselt vaeva näha ja tööd teha.

Selgus

Hea kirjanik paneb keerulised mõtted lihtsalt ja arusaadavalt kirja nii, et seda on nauding lugeda. Tänu sõnaselgusele saab ta hakkama ka kõige raskemate teemadega ja vormib selle lugejale valmis nõnda, et tekib tahtmine aina edasi lugeda.

Sõnavara

Mitte keegi ei taha lugeda teost, kus korduvad aina samad sõnad. Mahukas sõnava on väärt kirjaniku üks olulisemaid tööriistu. Lugejale pakub suurt naudingut see, kui ta leiab tekstist ainulaadseid harvaesinevaid sõnu ja väljendeid, mida endagi sõnavarasse üle võtta.

Valmisolek muutusteks

Kirjanik peab suutma ka kriitikat vastu võtma. Tagasiside ja soovitused nii toimetajatelt, kirjastajalt kui teistelt lugejatelt on hindamatu väärtusega. Kriitikat ei maksa liialt hinge võtta.

Kirg lugemise vastu