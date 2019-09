Loe Etgar Kereti vahvat lühijuttu «Abram Kadabram»

«Kas see varustus on palju väärt?» katkestas teda paksmagu.

«Minu jaoks on ta väga palju väärt, palju rohkem veel kui raha,» vastas Abram ja kehitas siis õlgu. «Aga kellegi teise jaoks…»

«Seda otsustan mina,» teatas paksmagu. «Tee kast lahti!»

Abram tegi kasti lahti ja hakkas sellest igasuguseid asju välja võtma. Rätikuid, taskurätikuid, võlukepikesi, klaaspurke ja puukarpe.

«Mis see on?» küsis paksmagu ja näitas keskmise suurusega puukarpi, mille kaanele oli graveeritud tuld sülitav draakon.

«Ma näitan sulle,» vastas Abram ja puuris paksmagu lõbustatud pilguga. «See on mustkunst,» sosistas ta, pühkis tolmu mustalt torukübaralt ja pani selle endale pähe. «Võlutrikk võlumaalt.» Kadabram läks puhvetkapil asetseva raadiokella juurde, võttis selle seinakontaktist välja ja pani selle karpi. «Hookus-pookus!» ütles ta ja koputas ühega võlukepikestest, mis ta oli kastist välja tõmmanud, kaks korda karbi kaanele. Ta tegi karbi uuesti lahti. Karp oli tühi. Nissim vilistas tunnustavalt.

«Anna kell kohe tagasi! Kohe, kas sa kuulsid?!» karjus paksmagu ja vehkis plangiga mustkunstniku nina all. «Ma kirjutasin selle peale juba kviitungi välja.»

Kadabram naeratas ja tegi karbi uuesti lahti. Selles oli must mantel. Kadabram võttis mantli käeseljale ja läks magamistuppa.

«Ära aja mind närvi, sõber, kas sa kuuled?! Anna kell jalamaid tagasi!» käskis paksmagu ja loivas talle järele.

Kadabram laotas mantli pappkastile, milles oli televiisor, mille ta oli emale ostnud.

Paksmagu vihastas. «Mida sa oma arust teed?» Kadabram vaatas talle otse silma sisse. «Simsalabim, abrakadabra!» sosistas ta ja tõmbas mantli järsu liigutusega ära. Pappkast oli omal kohal. Paksmagu hingas kergendatult. Kadabram kergitas võlukepikese abil kasti kaant. Kast oli tühi. Nissim, kes üle paksmao õla piilus, plaksutas vaimustusest käsi.

«Nüüd sa läksid küll liiale,» ütles paksmagu. «Võta teatavaks, sõber, et see, millega sa praegu hakkama said, on kriminaalkorras karistatav, täpselt nagu vargus. Kas sa kuuled mind? Nüüd ma lähen sellest politseile teatama. Kohe praegu, kas sa kuuled?!»

Paksmagu läks toast välja ja lõi enda järel ukse pauguga kinni.

«See oli jalustrabav, tõesti jalustrabav!» hüüdis Nissim vaimustusega.

«Aga võta teatavaks, et see Kaufman on kaabakas ja ta lähebki politseisse.»

«Pole hullu!» vastas Abram ja sikutas televiisori voodi alt peidupaigast välja. «Selleni, kui ta politseiga koos tagasi jõuab, kulub vähemalt pool tundi. Ma jõuan niikaua teleka vanemate juurde viia.»

Nissim aitas Abramil televiisorit tõsta.

«Aitäh,» ütles Abram.

«Soovi minu poolt ka oma emale palju õnne sünnipäevaks, eks! Mis siis, et ma teda ei tunnegi.» Abram noogutas ja läks toast välja.