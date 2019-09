PÕRSSA LÕHKUMINE

Etgar Keret

Heebrea keelest tõlkinud Margus Alver

Isa ei tahtnud mulle Bart Simpsonit osta. Ema arvas, et võiks, aga isa ei tahtnud ja ütles, et ma olen ära hellitatud. «Mis hea pärast me peaksime selle talle ostma, ah?» küsis ta emalt. «Mis hea pärast? Iga kord, kui poiss piuksu teeb, poed sina selle peale kohe nahast välja.» Isa ütles, et ma ei tea, mis on raha väärtus, ja kui ma seda väiksena ei õpi, siis millal ma seda veel teen. Lastest, kellele niisama Bart Simpsoneid ostetakse, saavad suurest peast pätid ja poevargad, sest nad on harjunud, et kõik, mida nad iganes tahavad, tuleb neile niisama kätte. Bart Simpsoni asemel ostis ta mulle hoopis koleda portselanpõrssa, millel oli selja peal pragu, nii et nüüd kasvan ma korralikuks inimeseks, mitte mingiks pätiks.

Nüüd pean ma igal hommikul tassitäie kakaod ära jooma, mis sest, et ma seda vihkan. Kui kakaol on nahk peal, siis saan ma ühe seekli, kui nahka pole, siis pool seeklit, ja kui ma kakao kohe välja oksendan, siis ei saa ma mitte midagi. Mündid pistan ma põrssa seljast sisse, ja kui teda raputada, siis nad kolisevad. Kui põrsas on juba nii münte täis, et kui ma teda raputan, siis nad enam ei kolise, siis saan ma rulaga Bart Simpsoni. Nii ütleb isa, nii pidi olema kasvatuslikult õige.