Tallinna Linnakantselei andis välja statistika aastaraamatu «Tallinn arvudes 2019»

Tallinn on paljurahvuseline linn - Tallinnas elab 107 viie ja enama inimesega esindatud rahvust ja koduse keelena kasutatakse 85 erinevat emakeelt. Tallinnas omandab kõrgharidust 3308 välisüliõpilaste arv. Kogu Eestiga võrreldes on Tallinnas 15-64-aastaste osakaal rahvastikus suurem ning laste (0–14) ja eakate (65+) osakaal väiksem.

Trükiväljaanne on eesti- ja ingliskeelne. Tallinna veebilehel on «Tallinn arvudes 2019» eesti/inglise keeles saadaval siin pdf- ja xlsx-formaadis, tabelite aegread on 15-aastased ning mugavad kasutamiseks ja kopeerimiseks. Vene/ingliskeelne versioon «Таллинн в цифрах 2019» on saadaval siin.