Eesti keeles ilmub legendaarse korvpalluri Kobe Bryanti raamat «Mamba mõtteviis»

Bryanti sõnu saadavad vapustavad fotod, mille autor Andrew D. Bernstein on Bryantit aastate vältel pildistanud tuhandeid kordi. «Mamba mõtteviis» võimaldab heita pilku meie aja ühe kõige intelligentsema ja loomingulisema tippsportlase sisemaailma.

«Kui kuulen inimesi rääkimas, kuidas nad „Mamba mõtteviisist” innustust said, siis tunnen, et kogu mu raske töö ja vaev ning päeva alustamine öösel kell kolm on end ära tasunud. Sellepärast ma selle raamatu kirjutasingi,» tunnistab autor. «Siit võib leida rohkesti õpetussõnu – ja mitte ainult korvpalli, vaid ka Mamba mõtteviisi kohta.»