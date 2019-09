Holger Oidjärv tutvustab uut raamatut «Umajooga ja terviseabi»

Holger Oidjärv on sümboolselt jooga õpetamise isa Eestis. Ta on Gunnar Aarma õpilane ja (praeguse nimega) Eesti Joogaühingu asutaja- ning auliige.

Raamat on trükitud A3 formaadis kokkuvolditud kaartide kujul 2018 lõpus. Raamatu tekstiline osa (kaardid 1-9) annab lühidalt ülevaate jooga olemusest, hingamisest, lülisambast, lõdvestumisest, tšakratest, mantratest ja meditatsioonist. Kaardid 10-43 tutvustavad harjutusi erinevatele keha piirkondadele, näiteks pea/kael, siseelundid jne. Kaardil on illustratiivne pilt keha asendist märksõnadega ja punases värvitoonis eile toodud lihasgruppidega. Samuti on kaardil tulemuse kirjeldus.