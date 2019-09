Kajal oli külas kirjanik Armin Kõomägi

«See on väga sümpaatne, et Kaja uue üritustesarja avas just Armin Kõomägi, kes on Mustamäel sündinud ja kasvanud ning linnaosaga muulgi moel seotud,» ütleb Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats. «2013. aastal ilmus Kõomäe sulest ka novellikogu «Minu Mustamäe» ning 2016. aastal avasime mäletatavasti meie suurepärase Mustamäe Keskuse, mille üks rajajatest on Armin Kõomägi koos oma äripartneritega. Kõomägi on üks tänapäeva Eesti originaalsematest ja teravmeelsematest mõtlejatest ning mina isiklikult hindan teda väga kõrgelt.»