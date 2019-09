Dr Inno Salasoo esitleb autobiograafiat «Rahutu meri»

Eestist on paremate töö- ja elutingimuste otsinguil võõrsile lahkunud ligi 70 000 inimest – ligikaudu sama palju kui oli Läände põgenenud Eesti pagulasi pärast II maailmasõda. Tänapäeval on paljude meie noorte unistuseks jõuda Austraaliasse, kus on praegu üks suurimaid eesti noorte kogukondi maailmas, mis aga ei ole tekkinud tühjale kohale.

Raamat räägib Inno Salasoo (sündinud 6. sept 1929 Tartus) rikka eluloo kaudu eestluse kandmisest Austraalias 70 aasta vältel. See on detailirikas, värvikas lugu autori elust teadlase, samal ajal ka oma elu eestluse hoidmisele pühendanud tegusa, andeka isiksuse ning suure pere isana. See on mõtlemapanev raamat, tunnistus nii rõõmudest kui inimlikest läbielamistest.

«Inno Salasoo kosmose kese on Eesti. … Side eesti keelega, abi eestlusele ja 62 reisi Eesti Vabariiki on elu läbiv joon. Teine keskpunkt on Austraalia – koht maailma nurga taga, kus eestlaskonna kultuurilises iseolemises on Hugo, Tiiu ja Inno Salasool hindamatu roll,» kirjutas raamatu saatesõnas Eesti-uuringute Tippkeskuse juht ja EKM-i juhtivteadur Mare Kõiva.