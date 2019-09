Peeter Võsa esitleb raamatut «Eesti rahva appikarje. «Võsareporteri» lugu»

Kiirelt Eesti vaadatuimaks saateks tõusnud «Võsareporter» oli telesaade, mis ei pidanud end paremaks inimestest, kelle juures käidi ja keda ekraanil näidati. Pidevalt elu pahupoolega tegelnud saate suurim saavutus oligi tegelikult see, et asju nimetati õigete nimedega ja kõike näidati valehäbita. Sellised me olemegi. Selline ongi meie tegelik elu.