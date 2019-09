Menukirjanik Robin Sharma: inimene on nagu sibul. Südamikus peitub tõeline olemus

Sharma loengud on alati hinnatud selliste organisatsioonide konverentsidel nagu Microsoft, GM, IBM ja FedEx. Sharma tuleb Eestisse 5. novembril ja esineb Tallinnas Saku suurhallis Eesti läbi aegade suurimal koolitusel Better You.

Sharma selgitab raamatus «Perekonna tarkused mungalt, kes müüs maha oma Ferrari» lihtsat, samas tõhusat süsteemi, kuidas valla päästa oma lapse loomulik juhipotentsiaal, samal ajal ka ise õnnelikumat ja täisväärtuslikumat elu nautides. Robin S. Sharma jagab lugejaga perekonna juhi viit meistrioskust ja lisab ka praktilised näpunäited.

Püüa rohkem olla

Inimene on nagu sibul. Südamikus peitub tõeline olemus, see, kes ta tegelikult on. Meie kui inimeste kohustus on eemaldada kõik, mis ei lase näha tõelist olemust, meie parimat mina. Kui sul ka on õige auto, õige maja ja õiged riided, siis pole sel mitte mingit tähendust, kui sa ikka ei tea, kes sa tegelikult inimesena oled. Nii et jäta üritamine ikka rohkem saada ja püüa rohkem olla. Alles siis võid leida püsiva õnne.

Unista iga päev

Unista iga päev. See tähendab, et kasuta oma loovat kujutlusvõimet muutmaks mõtted reaalsuseks. Pidev loov kujutlemine tähendab, et me rakendame visualiseerimise jõudu. Me justkui loome vaimujõuga kavandi sellest, millisena tahaksime oma elu näha.

Õpi ennast tundma

Me sünnime täiuslikena. Kõik, mida me väärika elu jaoks vajame, ei asu mitte väljaspool meid, vaid meis endis. Eksib see, kes edu saavutamise nimel ihaldab materiaalseid asju. Sellise tee lõpus ei oota mitte õnn, vaid meeleheide. Imelise elu saladus peitub iseenda tundmaõppimises, oma annete avastamises ja mõistmises, kes me inimesena üldse oleme. Kui oleme saavutanud selle olulise teadmise, saame asuda oma kohale maailmas, tegeleda nende heade asjadega, milleks oleme sündinud.

Ela eesmärgistatud elu