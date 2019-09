Puudega laste vanemate käsiraamat sai uuendatud kordustrüki

Raamatu eesmärk on leevendada puudega või erivajadusega last kasvatavate perede infosulgu, pakkudes lapse sünnist täiseani ülevaadet toetustest ja teenustest. Lisaks praktilisele pakub käsiraamat emotsionaalset tuge, jagades erilist last kasvatavate perede ehedaid kogemuslugusid.

Erivajadustega laste lähedaste igapäevane mure on, kuidas orienteeruda teenuste ja toetuste rägastikus. Paralleelselt tuleb suhelda riigi, omavalitsuse, sotsiaal-, tervishoiu- ja haridussüsteemiga, samal ajal kasvatades suure abi- ja hooldusvajadusega last. Vajalik info on küll olemas, kuid tervikpilti on raske ja väga ajakulukas ette saada, mistõttu ei jõuta sageli vajaliku abini.

«Käsiraamat annab nõu just selles punktis, kus pere parasjagu on – kas siis esmasel toetuste taotlemisel, kooliminekul või täiskasvanuellu astumisel,» selgitab EPIKoja tegevjuht ja raamatu kaasautor Anneli Habicht, kelle vaimses seljakotis on 21 aastat raske puudega lapse kasvatamise kogemust. Raamatu teine autor on EPIKoja peaspetsialist, eripedagoogi haridusega Helen Kask.

Materjal on mõeldud eelkõige perekondadele, kuid osutus väga populaarseks ka sotsiaal-, haridus- ja tervisevaldkonna spetsialistide hulgas. Kuigi tänaseks on ilmunud 10 000 eesti- ja 7000 venekeelset eksemplari, püsib raamatu järele suur nõudlus. Kordustrükile lisavad väärtust sisulised uuendused, mis on tingitud vahepeal muutunud seadusandlusest.

Nii eesti- kui venekeelset käsiraamatut jagatakse soovijatele tasuta kõigis Apollo kauplustes. Apollo kauplused asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Haapsalus, Viljandis, Rakveres ja Saaremaal.

Lisaks Apollo Kauplustele ja Eesti Puuetega Inimeste Kojale (Toompuiestee 10, Tallinn) levitavad tasuta käsiraamatut ka maakondlikud puuetega inimeste kojad. Veebiversioon on leitav EPIKoja koduleheküljelt - www.epikoda.ee

Uuendatud kordustrükki toetas Haridus- ja Teaduministeerium.